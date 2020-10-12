За ночь 107 новых случаев коронавируса выявили в 8 областях Узбекистана

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 12 октября количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 61 205 (+107).

По данным Минздрава, новые случаи заболевания выявлены: 40 в Ташкенте, 18 в Наманганской области, 14 в Сырдарьинской области, 10 в Джизакской области, 8 в Самаркандской области, 7 в Кашкадарьинской области, 6 в Республике Каракалпакстан, 4 в Ташкентской области.

За ночь скончались 2 пациента с коронавирусом.

На данный момент в стране выздоровели 58 069 человек, инфицированных коронавирусом (95%). 2629 пациентов продолжают лечение.