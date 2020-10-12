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  12 октября 2020
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Ученые раскрыли, какие изменения происходят в организме зараженного коронавирусом человека

CentralAsia (CA) -  Раскрыты механизмы, с помощью которых коронавирус изменяет зараженные клетки человека, отключая системы защиты и синтез белков. Исследование, опубликованное в научном журнале Cell провели ученые Калифорнийского технологического университета в Пасадене.

Специалисты отметили, что каждый из белков, который продуцируется геномом коронавируса, взаимодействует с молекулярными компонентами. Исследователи выяснили, что атакует три важных клеточные процесса, нарушая синтез белков организма-хозяина. Первый — вирус вызывает дисфункцию созревания матричной РНК (мРНК) — молекулы, которая осуществляет перенос генетической информации из ядра клетки к рибосомам, где происходит синтез белков. Второй — он блокирует сами рибосомы, и, наконец, нарушает систему транспортировки белков за пределы клетки.

Коронавирусный белок NSP1 блокирует проникновение молекулы РНК человека в рибосому, но пропускает вирусную РНК-молекулу, которая имеет своеобразный «код доступа» — специфический участок молекулы, который может служить в качестве мишени для лекарственных препаратов, говорится в исследовании.

Все вместе это препятствует нормальной работе защитных систем клетки. При этом клетка не умирает, и вирус может использовать ее и ее ресурсы для собственного размножения.

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