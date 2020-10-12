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  12 октября 2020
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В Узбекистане мужчина, заставивший супругу есть фекалии ребенка, объяснил свои действия (видео)
Предыстория: В Узбекистане еще один мужчина заставил жену есть фекалии ребенка (видео)

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 46 мужчина издевался над супругой, избил ее и заставил есть фекалии ребенка.

В интервью программе Bu kun телеканала Zo’r TV он объяснил причины такого поведения и попытался обосновать свои действия, передает uznews.uz.

«Я пришел домой с работы около 9 часов вечера. В ванной лежали фекалии дочери, их никто не убирал. Жена и дочь лежали и смотрели в телефон. Тогда я отругал их и спросил, почему никто не смотрит за ребенком. Мне ответили, что я и сам могу это помыть. Я виноват, что приучил их к этому», - рассказал Р.И.

«Чтобы прийти немного в себя, я взял полотенце и умылся на кухне. Но увидел, что дочь улыбается и снимает это на телефон. Тогда я взял деревянную палку и несколько раз ударил жену по руке за то, что она огрызалась. А дочь опубликовала это видео. Она не понимает ничего», - сказал задержанный.

По его словам, на протяжении 15 лет он занимался этим, убирался за детьми, хотя «этим должна заниматься женщина».

«Ладно, я никому не говорил про это, это дела внутри семьи. Я разозлился, потому что пришел домой и увидел, что все это лежит и до 9 часов никто это не убрал. Я виноват, я не буду оправдываться, но не нужно было так поступать», - сказал Р.И.

Как сообщили в Следственном отделе УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района, задержанный частично признал свою вину и заявил, что совершил данный поступок не умышленно, а под влиянием эмоций. Следствие продолжается.

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