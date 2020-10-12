Эмомали Рахмон победил на президентских выборах Таджикистана

CentralAsia (TJ) - На президентских выборах Таджикистана, набрав 90,92% голосов, победу одержал действующий глава государства Эмомали Рахмон, за него проголосовали 3 млн 837 тыс. избирателей. Об этом сегодня сообщили в Центральной комиссии по выборам и референдумам республики.



По словам председателя комиссии Бахтиера Худоерзода, итоговая явка составила 85,39%.



Президентские выборы в Таджикистане состоялись 11 октября. На пост главы государства претендовали пять кандидатов.

- Рустам Латифзода – 127 тыс. 746 или 3,03%;

- Рустам Рахматзода 90 тыс. 587, или 2,15%;

- Абдухалим Гаффорзода – 62 тыс. 835 или 1,49%;

- Миродж Абдуллоев – 49 тыс. 212, или 1,17%.

Всего в Таджикистане было зарегистрировано 4 млн 946 тыс. 289 избирателей, из которых в выборах приняли участие 4 млн 221 тыс. 76 человек.

Эмомали Рахмон — третий президент Таджикистана, занимает этот пост с 16 ноября 1994 года.

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