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  12 октября 2020
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В Карабахе после перемирия снова произошли военные столкновения
Предыстория: Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Карабахе

CentralAsia (CA) -  Ночь с 10 на 11 октября жители Степанакерта, столицы Нагорного Карабаха снова провели в подвалах. Перемирие, объявленное с 12:00 субботы, продержалось меньше суток, сообщает ВВС.

Азербайджанская сторона в его срыве обвинила Армению, заявив о новом обстреле города Гянджа, в результате чего был разрушен жилой дом, по меньшей мере девять человек погибли. Армянские военные отрицают, что обстреливали город.

Вторую половину дня субботы в Степанакерте впервые за долгое время не звучала сирена воздушной тревоги. Многие жители, две недели подряд ночевавшие в подвалах, начали выходить на улицы и подниматься в свои квартиры.

В долговечность объявленного по итогам переговоров в Москве перемирия жители не верили с самого начала. Хотя в Степанакерте в субботу было тихо, стрельба продолжалась в городе Гадрут на южном фронте, а с раннего утра обстрелу подверглись села вблизи армянского города Капан.

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