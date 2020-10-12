В Карабахе после перемирия снова произошли военные столкновения

- Азия и мир, общество
- 12:08, 12 октября 2020
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CentralAsia (CA) - Ночь с 10 на 11 октября жители Степанакерта, столицы Нагорного Карабаха снова провели в подвалах. Перемирие, объявленное с 12:00 субботы, продержалось меньше суток, сообщает ВВС.
Азербайджанская сторона в его срыве обвинила Армению, заявив о новом обстреле города Гянджа, в результате чего был разрушен жилой дом, по меньшей мере девять человек погибли. Армянские военные отрицают, что обстреливали город.
Вторую половину дня субботы в Степанакерте впервые за долгое время не звучала сирена воздушной тревоги. Многие жители, две недели подряд ночевавшие в подвалах, начали выходить на улицы и подниматься в свои квартиры.
В долговечность объявленного по итогам переговоров в Москве перемирия жители не верили с самого начала. Хотя в Степанакерте в субботу было тихо, стрельба продолжалась в городе Гадрут на южном фронте, а с раннего утра обстрелу подверглись села вблизи армянского города Капан.