В Карабахе после перемирия снова произошли военные столкновения

CentralAsia (CA) - Ночь с 10 на 11 октября жители Степанакерта, столицы Нагорного Карабаха снова провели в подвалах. Перемирие, объявленное с 12:00 субботы, продержалось меньше суток, сообщает ВВС.

Азербайджанская сторона в его срыве обвинила Армению, заявив о новом обстреле города Гянджа, в результате чего был разрушен жилой дом, по меньшей мере девять человек погибли. Армянские военные отрицают, что обстреливали город.

Вторую половину дня субботы в Степанакерте впервые за долгое время не звучала сирена воздушной тревоги. Многие жители, две недели подряд ночевавшие в подвалах, начали выходить на улицы и подниматься в свои квартиры.