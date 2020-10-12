Уроженец Узбекистана возглавил рейтинг высокооплачиваемых пользователей TikTok, - Forbes

CentralAsia (UZ) - Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых тиктокеров: первое место занял узбекистанец Рахим Абрамов, а на втором девушка из Таджикистана Дина Саева.

Forbes представил первый рейтинг высокооплачиваемых тиктокеров. Большинству участников около 20 лет. Они начали монетизировать свою популярность в TikTok год назад – и заработали миллионы рублей.

Forbes начал рассказывать о популярных тиктокерах в прошлом году. Тогда приходилось подробно объяснять, что такое TikTok и как он работает. Сегодня китайский видеосервис для коротких роликов у всех на слуху. Дело не только в его разногласиях с Трампом. Приложение в 2020 году обогнало по популярности Instagram – у него более 2 млрд скачиваний.

Список самых высокооплачиваемых пользователей TikTok возглавил 22-летний уроженец Узбекистана Рахим Абрамов, с количеством подписчиков: 9,5 млн. Его доход в TikTok составляет 10,47 млн рублей (более $136 тыс).

Как пишет издание, Рахим Абрамов родился в Узбекистане, в 16 лет переехал учиться в спортивную школу в Чите. Там он подрабатывал, переустанавливая программное обеспечение за 500 рублей. В техникум будущего блогера не взяли, и тогда Абрамов перебрался в Москву, потратив на это скопленные на подработке деньги.

Чтобы заработать, Абрамов с другом стали снимать короткие видео — вайны, проект в Instagram назвали «Не мажоры», за год набрали почти 300 000 подписчиков. Но первые серьезные деньги Рахим заработал, когда стал снимать видео самостоятельно три года назад.

Сейчас у блогера большая аудитория в соцсетях: почти 10 млн подписчиков на TikTok и больше 6 млн — в Instagram. Завоевав любовь подростков благодаря развлекательным видео, Абрамов решил заняться музыкой, и небезуспешно: на его песню Fendi подписчики записали видео и станцевали под нее более 3 млн раз — это абсолютный рекорд в российском сегменте TikTok. Рахим — один из первых российских блогеров, кто начал зарабатывать на музыке в TikTok. По данным Forbes, на треке Fendi он заработал около 1 млн рублей ($13 тыс.).

Издание проанализировало профили и доходы 50 популярных русскоговорящих пользователей TikTok и составил рейтинг десяти самых богатых тиктокеров. На первом месте оказался уроженец Узбекистана Рахим Абрамов, который привлек 9,5 млн подписчиков юмористическими роликами. В 2020 году он решил заняться музыкой и одним из первых тиктокеров начал на этом зарабатывать. Его песня «Fendi» поставила рекорд по количеству записанных под трек видео – 3,4 млн роликов.

На втором месте «королева TikTok» – таджичка Дина Саева из Душанбе, абсолютный лидер русскоязычного сегмента видеосервиса по количеству подписчиков, за ее жизнью наблюдают более 16 млн пользователей. На третьем – белорус Алексей Савко с 6,5 млн подписчиками, который зарабатывает не только на рекламе – продает обучающие курсы и онлайн-консультации по продвижению в TikTok, занимается продюсированием начинающих блогеров и строит актерскую карьеру.

По данным Mediascope, аудитория приложения за последний год «повзрослела» – теперь большинство составляют не школьники, а платежеспособные пользователи старше 25 лет. Что, безусловно, привлекает рекламодателей. Продвижение с помощью тиктокеров освоили Coca Cola, PepsiCo, «МегаФон», «Макдональдс», Mail.ru и другие крупные бренды и компании. Кроме гонораров от рекламодателей, доход пользователям TikTok приносит продвижение музыкальных треков и проведение прямых эфиров. Несколько месяцев назад появился новый способ заработка – приложение начало платить исполнителям за использование их музыки.