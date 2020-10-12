Специалист назвал продукты, ускоряющие старение

CentralAsia (CA) - Продукты питания оказывают разного рода воздействие на наш организм и здоровье. Всем нам хотелось бы, чтобы наша кожа выглядела как можно более сияющей и молодой, но для этого следует обратить внимание на продукты, которые мы потребляем. Список вредных продуктов назвал автор статьи, опубликованной в турецком издании Sabah.

Отныне все мы знаем, как вреден сахар. Это источник многих негативных последствий, начиная от увеличения массы тела и заканчивая образованием морщин, обвисания кожи. Чрезмерное употребление сахара вызывает процесс, называемый гликированием. Этот процесс повреждает белки и липиды в организме, влияет на коллаген и способствует развитию морщин, поскольку белки и липиды отвечают за упругость кожи.

Фастфуд, жареная жирная пища, маргарин, консервы и все нездоровые продукты содержат трансжиры, которые не только увеличивают риск развития сердечных заболеваний, но и вредят вашим кровеносным сосудам. Это также замедляет кровоток кожи и вызывает преждевременное старение, сообщает автор.

Соль вызывает задержку жидкости в организме, что приводит к отекам. Кроме того, соль, провоцируя выведение воды из клеток, вызывает жажду. Когда организм обезвоживается, кожа покрывается морщинами и быстрее стареет.

Любимые многими сосиски, бастурма, колбасы содержат большое количество соли и консервантов. Употребление переработанного мяса вызывает обезвоживание и провоцирует воспаление. Кроме того, эти продукты негативно влияют на уровень витамина С, который очень важен для выработки коллагена. Сократите употребление мяса и вместо него отдавайте предпочтение овощным сэндвичам.

Картофель, попав в наш организм, мгновенно превращается в сахар. Картофель и другие продукты, обжаренные особенно с высоким содержанием жира, выделяют свободные радикалы, которые повреждают клетки кожи. Если вы хотите максимально уменьшить вред картофеля, употребляйте его в вареном или печеном виде.

Кофеин обезвоживает организм и вызывает недостаток жидкости. Из-за этого кожа становится сухой и хрупкой. Есть простой способ справиться с этой проблемой: выпивать стакан воды после каждой чашки кофе и не забывать увлажнять кожу.

Пряная пища расширяет кровеносные сосуды и вызывает преждевременное старение кожи. Хотя употребление специй кажется полезным, на это всерьез следует обратить внимание. Регулярное употребление специй может провоцировать аллергические реакции, вызывать покраснение и припухлость кожи.

Обугленное и зажаренное до черного цвета мясо причиняет серьезный вред организму. Это может сказываться на таких основных составляющих здоровой кожи, как коллаген, и старить ее. При приготовлении на мангале избегайте почерневшего мяса.

Полезные жиры очень важны для здоровья и молодости кожи. Помимо этого они снимают кожные воспаления, способствуют здоровью волос, а также укрепляют клеточные мембраны, предотвращая потерю жидкости в клетках кожи. Чтобы защитить свою кожу, употребляйте полезные жиры, которые содержатся в таких продуктах, как лосось, авокадо, семена чиа, темно-зеленые листовые овощи, орехи, кокосовое масло, рекомендует эксперт.

Список лучших продуктов, благодаря которым кожа будет выглядеть свежей и молодой:

Гранат: богат витаминами и антиоксидантами, защищающими кожу от вредного воздействия солнечных лучей.

Оливковое масло первого отжима: содержит омега-3 и другие полезные для кожи жирные кислоты.

Черника: богата антиоксидантами, поддерживает эластичность кровеносных сосудов, снижает артериальное давление.

Зеленый чай: защищает кожу от ультрафиолетовых лучей.

Зеленые листовые овощи: в частности, шпинат и капуста борются со старением.

Рыба: лосось, тунец, сардина и скумбрия — превосходный источник омега-3 для вашей кожи.

Вода: поддерживает работу ваших органов и суставов, метаболические процессы, благодаря чему ваша кожа выглядит увлажненной и молодой.