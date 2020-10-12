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  12 октября 2020
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В лицеях Узбекистана с 15 октября начнутся занятия в традиционном режиме

CentralAsia (UZ) -  С 15 октября текущего года в академических лицеях при высших учебных заведениях начнется 2020/2021 учебный год в традиционной форме, сообщили в Минвузе.

После выполнения требований СанПиН, а также положительного решения родителей и депутатов, дается заключение региональных рабочих групп о готовности академических лицеев к началу образовательного процесса.

Вопрос о начале образовательного процесса в академических лицеях, готовых к началу нового учебного года в традиционном формате, обсуждают местные кенгаши народных депутатов. Кроме того, будут проведены опросы среди родителей для определения сроков и формы начала образовательного процесса.

Обучение в традиционной форме, то есть посещение учащимися учебного заведения не считается обязательным.

Сообщается, что общежития учащихся и столовые в учебных заведениях не будут работать.

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