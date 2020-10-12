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  12 октября 2020
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В России число зараженных коронавирусом превысило 1,3 млн

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 13 592 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 564 (26,2%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом выявлено 1 312 310 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 51,1 млн лабораторных исследований COVID-19, в том числе 409 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 266 125 человек.

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