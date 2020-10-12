[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России за сутки от коронавируса скончались 125 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекцией скончались 125 человек, сообщает оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Большинство случаев смерти выявлено в Москве – 34 и Ростовской области – 9.

Общее количество жертв COVID-19 в России достигло 22 722 человек. Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 1 312 310 человек, из них выздоровели 1 024 235 человек, под медицинским наблюдением остаются 266 125 пациентов.

Новости по теме:

print
  • Функция донорства крови представлена на Facebook в Монголии
  • Президент Туркменистана открыл ожоговый центр в Ашхабаде
  • Эмомали Рахмон победил на президентских выборах Таджикистана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com