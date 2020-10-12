В России за сутки от коронавируса скончались 125 человек

Иллюстративное фото // АКИpress

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекцией скончались 125 человек, сообщает оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Большинство случаев смерти выявлено в Москве – 34 и Ростовской области – 9.

Общее количество жертв COVID-19 в России достигло 22 722 человек. Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 1 312 310 человек, из них выздоровели 1 024 235 человек, под медицинским наблюдением остаются 266 125 пациентов.