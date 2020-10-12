В Монголии собрано 132,5 тыс. тонн зерна по всей стране

CentralAsia (MNG) - В Монголии на октябрь собрано 205,9 тыс. тонн картофеля, 132,5 тыс. тонн зерна, 78,5 тыс. тонн овощей, заготовлено 506,5 тыс. тонн сена, 12,1 тыс. тонн кормов и 0,6 тыс.тонн силоса. Об этом сообщает Национальное статистическое управление.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года урожай картофеля и овощей увеличился на 19,0 и 67,4 тыс. тонн или на 32,0 и 48,7 %, по зерновым — на 8,1 тыс.тонн или 6,5 %.

При этом количество заготовленного сена уменьшилось на 274,8 тысячи тонн или 35,2%, кормов на 8,8 тысячи тонн или 42% и силоса на 0,3 тысячи тонн или 37,3% .

В аймаках Дархан-Уул, Дорнод, Төв, Булган и Сэлэнгэ собрано 6,5-47,9% общего урожая зерновых, Дархан-Уул, Ховд, Сэлэнгэ и Төв — 3,1-67,8% картофеля, а в аймаках Төв, Ховд, Дархан-Уул и Сэлэнгэ — 12,5-30,1% урожая овощей.

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