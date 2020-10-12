Мирзиёев поздравил Рахмона с победой на выборах

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил лидера Таджикистана с убедительной победой на прошедших накануне выборах президента страны. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В ходе беседы рассмотрены актуальные аспекты дальнейшего укрепления узбекско-таджикских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Особо отмечена важность своевременной практической реализации договоренностей двух лидеров, выполнения решений Межправительственной комиссии и выработки новой повестки дня предстоящих встреч на высшем уровне.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам регионального взаимодействия. Президенты приветствовали принятие совместного заявления глав Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана по ситуации в Кыргызстане.

Действующий глава Таджикистана Эмомали Рахмон одержал победу на президентских выборах, состоявшихся 11 октября. За кандидатуру Эмомали Рахмона проголосовало 3 837 927 человек, или 90,92% избирателей.