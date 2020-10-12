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  12 октября 2020
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В Душанбе усилили меры безопасности на время оглашения итогов президентских выборов

CentralAsia (TJ) -  Повышенные меры безопасности приняли в столице Таджикистана Душанбе во время оглашения итогов президентских выборов.

На центральных улицах столицы усилено патрулирование, временно закрыты кафе и рестораны, находящиеся в непосредственной близости от здания, где располагается пресс-центр республиканского ЦИК, передает РИА Новости.

На улицах Душанбе около правительственных зданий и массовых мест скопления людей припарковали спецтехнику силовиков.

Повышенные меры безопасности приняли и на входе в здание пресс-центра ЦИК. Журналистов в отличие от предыдущего дня на оглашение пускали по заранее подготовленным спискам, проверяли содержимое сумок, просили включить технику.

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