В Душанбе усилили меры безопасности на время оглашения итогов президентских выборов

CentralAsia (TJ) - Повышенные меры безопасности приняли в столице Таджикистана Душанбе во время оглашения итогов президентских выборов.

На центральных улицах столицы усилено патрулирование, временно закрыты кафе и рестораны, находящиеся в непосредственной близости от здания, где располагается пресс-центр республиканского ЦИК, передает РИА Новости.



На улицах Душанбе около правительственных зданий и массовых мест скопления людей припарковали спецтехнику силовиков.



Повышенные меры безопасности приняли и на входе в здание пресс-центра ЦИК. Журналистов в отличие от предыдущего дня на оглашение пускали по заранее подготовленным спискам, проверяли содержимое сумок, просили включить технику.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения