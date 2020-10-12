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  12 октября 2020
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Лукашенко поздравил Рахмона с переизбранием на пост президента Таджикистана
Предыстория: Эмомали Рахмон победил на президентских выборах Таджикистана

CentralAsia (TJ) -  Состоялся телефонный разговор между президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Лукашенко поздравил Рахмона с переизбранием на пост президента Таджикистана, пожелал ему здоровья и новых успехов.

Главы государств обменялись мнениями о состоянии и перспективах всего комплекса взаимоотношений двух стран, обсудили пути их дальнейшего развития на благо дружественных народов Таджикистана и Беларусь.

Также были затронуты отдельные международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Также с победой на президентских выборах Эмомали Рахмона поздравили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Президентские выборы в Таджикистане состоялись 11 октября. На них по данным ЦИК, победил действующий президент республики Эмомали Рахмон, он набрал более 90,9% голосов.

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