Усилия Монголии по продвижению гендерного равенства получили глубокую признательность АБР

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии, Национальный комитет по гендерному равенству (НКГР), сегодня запускает национальную кампанию «Уважение не имеет пола» в ответ на правительственный план действий по привлечению большего внимания к гендерным стереотипам, усиливающим гендерное неравенство.

Четырехмесячная кампания, которая является частью проекта технической помощи АБР: «Продвижение гендерного равенства через участие гражданского общества», является самой первой массовой кампанией, направленной на повышение осведомленности и просвещения широкой общественности о гендерных стереотипах, а также на укрепление возможностей и видимости гражданского общества. в продвижении повестки дня гендерного равенства через общественное образование и пропагандистскую деятельность, направленную на изменение стереотипов в отношении роли мужчин и женщин и их участия в семье и обществе.

Во время церемонии открытия Павит Рамачандран, страновой директор постоянного представительства АБР в Монголии, выразил признательность секретариату НКГР за усилия высокого уровня по продвижению гендерного равенства в Монголии и выразил свою благодарность за более тесное партнерство исполнительного агентства с АБР.

Монголия уже давно привержена укреплению своего национального потенциала и структур для планирования политики с учетом гендерных аспектов на национальном, отраслевом и местном уровнях управления и улучшения правовой среды для искоренения дискриминации по признаку пола.

Например, после принятия всеобъемлющей нормативной базы в соответствии с Законом о поощрении гендерного равенства в 2011 году Монголия успешно реализовала свою первую национальную программу и план действий по обеспечению гендерного равенства на период 2002-2015 годов, за которым последовала вторая национальная программа на 2017 год. -2021, что еще больше расширило правительственные тренинги по гендерно-чувствительному планированию политики и составлению бюджета.

В рамках национальных программ каждый из 21 аймака и 9 министерств утвердил политику, учитывающую гендерные аспекты, и постепенно организует тренинги по гендерным вопросам для государственных служащих и ОГО. Однако отсутствие непрерывного просвещения населения и пропагандистской поддержки, направленной на изменение гендерных стереотипов, а также на расширение осведомленности и знаний о гендерном равенстве, стало основной причиной проведения кампании «Уважение не имеет пола» и призыв к более широкому принятию Закона о гендерном равенстве. Продвижение гендерного равенства.





Энхбаяр Тумэн-Өлзий, секретарь НКГР и руководитель секретариата НКГР сказала: «Прошло немало времени с тех пор, как Монголия перешла на повестку дня «Гендер и развитие» по сравнению с ранее принятым подходом к гендерным вопросам «Женщины и рост». В результате мы рассматриваем гендерные вопросы, с которыми сталкиваются мужчины и женщины, одинаково важными. Гендерные стереотипы — это, безусловно, самая большая проблема, с которой мы сегодня сталкиваемся в продвижении равного участия в процессе развития и равных достижений, независимо от их пола. Посредством национальной кампании мы обеспечиваем соблюдение законов и комплексные меры, направленные на изменение стереотипов в отношении гендерного равенства и продвижение гендерного равенства в рамках приверженности достижению целей устойчивого развития».

Павит Рамачандран, страновой директор постоянного представительства АБР в Монголии: «Ускорение прогресса в обеспечении гендерного равенства является одним из семи оперативных приоритетов Стратегии АБР до 2030 года и будет оставаться таковой. В настоящее время АБР управляет многими кредитными и грантовыми проектами в Монголии в различных секторах, и 90% этих проектов либо основаны на гендерной проблематике, либо имеют некоторые гендерные элементы».

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