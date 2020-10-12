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  12 октября 2020
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В Узбекистане создана Федерация поло

CentralAsia (UZ) -  В Международном Вестминстерском университете Ташкента состоялась церемония избрания нового главы Федерации поло Узбекистана.

Организация открылась несколько дней назад, сообщает Национальный олимпийский комитет.

На должность председателя предложена кандидатура председателя Федерации современного пятиборья Узбекистана Бахромжона Газиева. Участники единогласно поддержали кандидатуру. Избрали и других представителей аппарата Федерации поло Узбекистана.

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