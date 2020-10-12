Нынешнее столетие может оказаться для человечества последним, - Генсек ООН

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь ООН изложил план борьбы с глобальным потеплением, которое, по его словам, угрожает самому существованию человеческой цивилизации.

«Если мы не начнем действовать прямо сейчас, нынешнее столетие может оказаться последним веком для человечества», - предупредил Антониу Гутерриш, выступая перед участниками форума, проходящего под эгидой международной климатической инициативы TED Countdown.

Гутерриш напомнил, что, необходимо удержать повышение глобальной температуры на уровне полутора градуса по шкале Цельсия. Несмотря на рекомендации климатологов, в настоящее время эта задача не выполняется.

«Миллиарды людей во всем мире уже страдают от нашего бездействия. Из-за укоренившейся зависимости от ископаемого топлива мы топчемся на месте. Глобальные климатические изменения вызывают беспрецедентные лесные пожары, интенсивные и частые циклоны, наводнения, засухи и другие экстремальные погодные явления», - заявил Генсек ООН.

Он отметил, что от климатического кризиса не застрахована ни одна страна мира. При этом в каждом государстве более всего страдают беднейшие и наиболее уязвимые слои населения, которые менее всего причастны к возникновению проблемы изменения климата.

«В последние 25 лет на долю самых богатых 10% населения мира приходилось более половины выбросов углерода в атмосферу, а на долю беднейших 50% — всего семь процентов. Мы все еще можем построить более безопасный, справедливый и устойчивый мир, но действовать нужно быстро», - сказал Гуттериш.

Он призвал правительства и все международное сообщество взять на вооружение план, базирующийся на следующих принципах:

– приоритетные инвестиции в «зеленые» рабочие места;

– отказ от поддержки отраслей промышленности, загрязняющих окружающую среду;

– прекращение субсидирования предприятий, которые занимаются добычей и переработкой ископаемого топлива;

– учет климатических рисков при принятии любых финансовых и политических решений;

– глобальное сотрудничество в духе взаимопомощи и солидарности.

– помощь государствам, которые оказались в отстающих в борьбе за здоровый климат на планете.