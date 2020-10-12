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  12 октября 2020
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В Узбекистане арестовали двух человек за кражу золотой руды

CentralAsia (UZ) -  В УВД Джизакской области сообщили, что в Галлаарольском районе за незаконную добычу золотоносной руды с горы Тангисай на территории села Булакбаши задержаны несколько человек.

"Задержан А.Х., 1995 года рождения, который добывал золотую руду на горе Тангисай. У данного жителя села Булакбаши были изъяты электродвигатель, перфоратор и 10 кг руды", - отмечается в сообщении.

Ещё один его односельчанин, А.К., 1977 г.р., также был задержан сотрудниками правоохранительных органов при добыче золота. Выяснилось, что A.K. добыл 10 кг руды на Тангисае.

Согласно сообщению, по данным фактам ведётся расследование со стороны Галлааральского РОВД.

В августе текущего года местные СМИ сообщили, что несколько человек были задержаны за кражу золотой руды на сумму 230 миллионов сумов (около $23 тыс.) из старого золотого рудника в Навои.

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