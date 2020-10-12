Украина вышла на четвертое место в Европе по смертности от коронавируса

CentralAsia (CA) - Сейчас Украина входит в опасную фазу развития эпидемии — болеющих становится все больше, люди умирают все чаще. Ситуация неприятная, но такая же тенденция наблюдается во всем мире. Повсеместно отмечается рост числа случаев заражения, пишет Gordon.

Украина вышла на четвертое место в Европе по смертности от covid-19. Раньше я думала, у нас нет угрозы высокой смертности. Но когда изучила статистику, послушала наших политиков, медицинских экспертов, поняла, что ситуация хуже, чем я предполагала. пишет автор.

Многие больницы не готовы. Грандиозная проблема с персоналом. Просто реально некому работать. Политики говорят об аппаратах. Да, их наличие в медучреждениях важно, но аппараты нужны менее чем 10% пациентов, требующих реанимационных мер. Это совсем небольшая цифра. У нас достаточно техники. Но она находится не там, где надо (есть больницы, определенные для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, но у них ничего нет, чтобы оказывать таким пациентам помощь), и у нас не хватает медицинских специалистов, которые могут с такой техникой работать, отмечает портал.

Люди хотят каких-то чудодейственных таблеток, но их не существует при коронавирусе. В Украине полная вакханалия с антибиотиками. Ни в одном протоколе лечения коронавирусной инфекции нет антибиотиков, но их назначают всем подряд только потому, что есть страх и паника.

Трудно определить, это еще первая волна коронавируса или уже вторая. Впрочем, нет и смысла по этому поводу дискутировать. Потому что какой бы ни была по счету волна, меры безопасности должны предприниматься одни и те же. Практика показывает, что основной метод профилактики — минимизация контактов и личная защита.

Автор рассказывает: «Три месяца назад я вернулась из США. Мне есть с чем сравнивать. Я периодически езжу в метро, хожу в магазины и вижу, что люди надевают маски неправильно, а некоторые уже вовсе без масок ходят. Охранники на входах не обращают внимания на нарушения. И раз сами люди не хотят соблюдать меры предосторожности, их надо стимулировать штрафами. Единственное — что штрафы должны быть для всех, независимо от социального статуса. И для этого надо дать большие полномочия полиции, а также охране метро».