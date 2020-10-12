[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Миссия наблюдателей ШОС признала президентские выборы в Таджикистане легитимными
// НИАТ Ховар

CentralAsia (TJ) -  Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества сделала заявление о президентских выборах в Таджикистане, прошедших 11 октября.

Отмечается, что предложений, замечаний и жалоб в ходе избирательного процесса в адрес Миссии наблюдателей от ШОС не поступило.

В заявлении говорится, что мероприятия в рамках избирательной кампании проводились открыто, подробно освещались в средствах массовой информации, в строгом соответствии с законодательством Республики Таджикистан. Для участников избирательного процесса, вне зависимости от их партийной принадлежности и политических взглядов, были обеспечены равные условия. Все этапы избирательной кампании освещались в соответствии с действующим законодательством, публиковались программы кандидатов.

Миссия отмечает, что «выборы состоялись на широкой конкурентной основе, с активным участием представителей гражданского общества и созданием благоприятных условий для граждан сделать самостоятельный и осознанный выбор».

В составе миссии были аккредитованы 16 наблюдателей — представителей законодательных, исполнительных и избирательных органов, научных заведений, дипломаты государств-членов ШОС, а также должностные лица Секретариата ШОС.

По предварительным итогам, на выборах победу одержал действующий глава государства Эмомали Рахмон. По данным ЦИК, за него проголосовало более 90% избирателей.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • На утро 11 октября в Казахстане выявили 94 новых случая коронавируса. Всего — 108 757
  • В Туркменистане ведется следствие в отношении уволенного главы Миграционной службы
  • В Ташкенте загорелся вещевой магазин. Сгорело 1500 кв метров площади (видео)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com