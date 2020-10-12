Миссия наблюдателей ШОС признала президентские выборы в Таджикистане легитимными

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CentralAsia (TJ) - Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества сделала заявление о президентских выборах в Таджикистане, прошедших 11 октября.



Отмечается, что предложений, замечаний и жалоб в ходе избирательного процесса в адрес Миссии наблюдателей от ШОС не поступило.



В заявлении говорится, что мероприятия в рамках избирательной кампании проводились открыто, подробно освещались в средствах массовой информации, в строгом соответствии с законодательством Республики Таджикистан. Для участников избирательного процесса, вне зависимости от их партийной принадлежности и политических взглядов, были обеспечены равные условия. Все этапы избирательной кампании освещались в соответствии с действующим законодательством, публиковались программы кандидатов.



Миссия отмечает, что «выборы состоялись на широкой конкурентной основе, с активным участием представителей гражданского общества и созданием благоприятных условий для граждан сделать самостоятельный и осознанный выбор».



В составе миссии были аккредитованы 16 наблюдателей — представителей законодательных, исполнительных и избирательных органов, научных заведений, дипломаты государств-членов ШОС, а также должностные лица Секретариата ШОС.



По предварительным итогам, на выборах победу одержал действующий глава государства Эмомали Рахмон. По данным ЦИК, за него проголосовало более 90% избирателей.

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