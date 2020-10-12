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  12 октября 2020
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Британский музей вернет в Узбекистан партию из шести глазурованных плиток Шахи-Зинды
Предыстория: В Лондоне арестован контрабандист с артефактами, украденными в Самарканде

CentralAsia (UZ) -  Британский музей вернет в Узбекистан партию из шести глазурованных плиток, принадлежащих комплексу Шахи-Зинда в Самарканде и задержанных при попытке контрабанды в лондонском аэропорту Хитроу в январе. Об этом 11 октября сообщила газета The Guardian.

В сопроводительных документах плитки были задекларированы как копии, предназначенные для продажи. Мужчина, который привез их в чемодане, сообщил, что приобрел их за день до задержания в Шардже (ОАЭ). Он даже предъявил квитанцию на 315 дирхамов (около 70 фунтов стерлингов).

Как сообщается, в ходе работ в 2004 году было найдено большое количество фрагментов архитектурного декора как из зданий, которые ранее существовали в комплексе, так и сохранившихся монументальных сооружений. Найденные фрагменты были переданы в фонды Института археологии Академии наук, Самаркандского государственного историко-культурного и архитектурного музея-заповедника и Музея истории Самарканда.

В ходе изучений была выявлена стилистическая близость плиток к архитектурному декору мавзолея Ходжи Ахмада (вторая половина 14 века), неизвестного мавзолея (1360−61), но полное совпадение фрагментов декора с архитектурных памятников с плитками пока не установлено. В настоящее время работы по выявлению принадлежности плиток к конкретному архитектурному памятнику продолжаются.

Министерство культуры Узбекистана согласилось с предложением экспонировать данные плитки в Британском музее в течение двух-трех месяцев — с декабря текущего года. Затем они будут отправлены в Узбекистан.

Министерство культуры Узбекистана выразило благодарность сотрудникам Британского музея за проделанную работу, передает Газета.уз.

Посол Узбекистана в Великобритании Саид Рустамов также выразил благодарность Британскому музею и Пограничной службе Великобритании. Он подчеркнул, что стороны продолжат сотрудничество в борьбе с незаконной торговлей предметами наследия.

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