В Туркменистане ведется следствие в отношении уволенного главы Миграционной службы

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана 7 октября уволил председателя Государственной миграционной службы Мергена Гурдова.

Как сообщает источник «Хроники Туркменистана», спецслужбы ведут следствие по делу Гурдова, которого подозревают в коррупции.

Сообщается, что на данный момент известно, что в региональных представительствах миграционной службы умышленно затягивались сроки выдачи паспортов для заграничных поездок. Для того, чтобы получить загранпаспорт в срок, с граждан вымогали взятки.

Раз в месяц каждое региональное отделение переправляло Гурдову значительные суммы, которые достигали $20.000.

По данным источника издания, установлен факт передачи $50.000 некой 23-летней Сонагуль Х. (указана как вторая жена) в августе 2019 года в Москву. Она прописана в микрорайоне Парахат-1 Ашхабада. Ранее она была депортирована из России за нарушение визового режима, но благодаря связям Гурдова, смогла вновь туда уехать. Человек, нелегально вывезший указанную сумму в Россию (52-летний уроженец города Мары), в настоящее время задержан и дает показания в управлении МНБ по Марыйскому велаяту.

Издание сообщает, что этим летом, когда границы между странами из-за пандемии были закрыты, под покровительством Гурдова из Азербайджана в Туркменистан вернулись две жительницы Мары, официально являвшиеся работницами Государственного объединения «Туркменхалы». Выяснилось, что они беспошлинно вывозили на продажу в соседнюю страну ковры ручной работы и золотые украшения. Женщины задержаны.