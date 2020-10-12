Гражданка Узбекистана арестована на Камчатке за организацию заказного убийства знакомой

CentralAsia (UZ) - Уголовное дело возбуждено в отношении уроженки Узбекистана, 1964 года рождения, подозреваемой в приготовлении к организации заказного убийства, сообщил Следственный комитет по Камчатскому краю.



По версии следствия, подозреваемая, работающей индивидуальной предпринимательницей, совершила преступление в период с июня по октябрь этого года.

"Испытывая чувство личной неприязни к 53-летней знакомой, она решила совершить её убийство, для чего нанять за денежное вознаграждения исполнителя преступления", - сообщили в ведомстве.

Злоумышленница обратилась к своему знакомому, предложив ему убить женщину за 100 тысяч рублей (1.3 тыс. долларов США). Мужчина согласился, после чего подозреваемая передала ему часть денежного вознаграждения в размере 20 тысяч рублей и сообщила ему сведения о возможных местах нахождения своей жертвы, маршрутах её передвижения и иные личные данные потерпевшей.

"Мужчина, осознавая возможность убийства женщины, добровольно отказался от преступления и обратился в полицию с сообщением о готовящемся преступлении, где дал согласие на участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий. Под контролем сотрудников правоохранительных органов, мужчина встретился с заказчицей убийства, в ходе которой, последняя подтвердила свое намерение убийства своей знакомой, и передала часть денежного вознаграждения в размере 25 тысяч рублей, а также в качестве доказательства совершения убийства потребовала после совершения преступления предоставить ей мобильный телефон жертвы", - рассказали в ведомстве.

Тогда правоохранители инсценировали исполнение заказа по убийству. После этого мужчина встретился с заказчицей убийства, сообщил об исполнении её заказа, и показал фотографию инсценировки.

Подозреваемая арестована. В ходе допроса она отрицала свою причастность к совершению преступления.