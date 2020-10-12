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  12 октября 2020
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В Польше скончалась журналистка из Туркменистана Татьяна Глебова

CentralAsia (TM) -  В польском городе Кракове на 72 году жизни скончалась известный туркменский журналист, бывший заместитель главного редактора газеты «Нейтральный Туркменистан» Татьяна Алексеевна Глебова. Об этом сообщает издание turkmen.news.

Глебова была известна в кругах творческой интеллигенции в Ашхабаде. Она окончила филфак Туркменского Государственного университета, в котором впоследствии преподавала. Пост заместителя главного редактора «Нейтрального Туркменистана» она занимала в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Позднее журналистка эмигрировала, сочтя жизнь в современном Туркменистане невозможной для себя.

В последние годы Татьяна Алексеевна тяжело болела, но при этом, преодолевая себя, продолжала путешествовать, чтобы вновь насладиться шедеврами архитектуры и культуры очередной страны.

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