Угольная зола используется при реабилитации земель в качестве наполнителя

CentralAsia (MNG) - На территории 3-го хороо района Налайх проведены модельные реабилитационные работы на 1 га земли, разрушенной в результате кустарных горных работ, с использованием в качестве наполнителя 180 м3 золы, сброшенной с ТЭЦ «Амгалан».

В связи с постоянным увеличением потребления энергии и тепла в столице, большое количество золы выбрасывается из этого вида производства и услуг, загрязняя окружающую среду. Следовательно, необходимо утилизировать золу, производить из нее вторичное сырье и уменьшить ее вредное воздействие на окружающую среду.

В частности, Улан-Баторская ТЭЦ № 4 ежегодно сжигает в среднем около 3,2 млн тонн угля для выработки 3,6 млрд кВт электроэнергии и около 3500 Гкал тепловой энергии и выбрасывает только 300 тыс.тонн золы.

В настоящее время 3,5 процента золы, которая выбрасывается в год, используется для производства строительных материалов. Хотя есть возможность получить 100-процентную сухую золу с помощью электрического фильтра и запустить экологическое производство, не все тепловые электростанции были оснащены электрическими фильтрами, а также возникают проблемы с сезонным потреблением и восстановлением золы. Таким образом, использование золы при реабилитации земель в качестве наполнителя является экологически безопасным решением.

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