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  13 октября 2020
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В Монголии в сентябре родилось 148 близнецов

CentralAsia (MNG) -  На национальном уровне за первые девять месяцев 2020 года родили 57,1 тысячи матерей, что на 1025 (1,8%) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Было зарегистрировано 180 (0,3%) домашних родов, что соответствует аналогичному периоду прошлого года.

В сентябре 2020 года родили 6188 матерей, что на 339 матерей (5,2%) меньше, чем в предыдущем месяце. Было зарегистрировано 13 домашних родов (0,2%), что на шесть (31,6%) меньше, чем в предыдущем месяце.

Согласно «Электронной регистрации рождений» Министерства здравоохранения, в сентябре 2020 года родилась 6121 мать и 6195 детей получили регистрационные номера. Из общего числа новорожденных 3181 — мальчики, 3014 — девочки, 148 — близнецы.

Средний вес новорожденных составил 3421 грамм, а средний рост новорожденных — 50,8 см.

Что касается возрастных групп матерей, 3,6 процента матерей рожали в возрасте до 20 лет, 91,9 процента — в возрасте от 20 до 39 лет и 4,5 процента — в возрасте 40 лет и старше.

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