Проведен 1-й семинар-тренинг по управлению экономическим коридором Китай-Монголия-Россия

CentralAsia (MNG) - Отделение Восточной и Северо-Восточной Азии (East and North-East Asia Office - ENEA) Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) организует серию обучающих семинаров для укрепления субрегиональной взаимосвязанности в Восточной и Северо-Восточной Азии посредством эффективного управления экономическими коридорами.

Первая из серии была организована на тему «Управление экономическим коридором Китай-Монголия-Россия» в сотрудничестве с Центром инвестиционных исследований Министерства иностранных дел (МИД) 6-8 октября.

Директор Департамента внешней торговли и экономического сотрудничества МИД В.Оюу, постоянный координатор ООН Тапан Мишра, директор ESCAP-ENEA Б.Ганболд выступили на семинаре-тренинге, в котором приняли участие более 60 представителей ведомств МИД, государственных министерств и ведомств, таможни, Улан-Баторской железной дороги, Национального университета Монголии, Академии наук и частного сектора.

Участники обменялись мнениями с международными исследователями о том, как эффективно реализовать проекты, запланированные в «Программе создания экономического коридора Монголия-Россия-Китай».

В частности, они получили информацию об Азиатской сети автомобильных дорог, текущем состоянии и будущем трансграничных перевозок, осуществляемых между тремя странами в соответствии с Межправительственным соглашением о международных автомобильных перевозках по сети Азиатских автомобильных дорог. И как ускорить пограничное и таможенное оформление для увеличения объемов перевозок, как страны справляются с проблемами, вызванными COVID-19, как эффективно внедрять технические и операционные стандарты для «сухих портов», как подать заявку на Кодекс ООН для торговых и транспортных объектов и успешные региональные проекты «сухих портов».

На мероприятии также обсуждалась роль экономического коридора Монголия-Россия-Китай в региональном сотрудничестве.

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