[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В аймаке Хэнтий стартовала программа Комплексной инициативы по минеральным ресурсам

CentralAsia (MNG) -  По просьбе местного органа управления Немецкая корпорация международного сотрудничества (GIZ) запустила в аймаке Хэнтий программу комплексной инициативы по минеральным ресурсам, которая будет осуществляться в течение трех лет. Программа направлена на создание большего количества рабочих мест на малых и средних предприятиях в горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве и туризме.

В связи с запуском программы, был создан совет по устойчивому развитию и партнерству во главе с заместителем губернатора аймака Хэнтий, Г.Хэрлэнчулууном, в который вошли 13 членов, и в течение двух дней в городе Чингис для членов совета был проведен тренинг по повышению потенциала.

В связи с реализацией программы в 10 аймаках, Центры бизнес-инноваций и роста были созданы в городе Улан-Батор и Даланзадгаде, центре аймака Өмнөговь, полностью финансируя 21 проект из Инновационного фонда. Также был реализован проект в аймаке Өмнөговь с финансированием в 2 миллиона долларов США.

По просьбе аймака Хэнтий разработать систему управления отходами, планируется организовать обучение по этому вопросу. В связи с планами по развитию аймака как туристического региона также планируется разработать туристическую программу.

Ожидается, что после создания заводов в соответствии с программой и планом владельцы МСП получат новые возможности для бизнеса и создадут больше возможностей для трудоустройства.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Монголии собрано 132,5 тыс. тонн зерна по всей стране
  • В Душанбе усилили меры безопасности на время оглашения итогов президентских выборов
  • В Монголии в сентябре родилось 148 близнецов


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com