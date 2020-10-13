В аймаке Хэнтий стартовала программа Комплексной инициативы по минеральным ресурсам

CentralAsia (MNG) - По просьбе местного органа управления Немецкая корпорация международного сотрудничества (GIZ) запустила в аймаке Хэнтий программу комплексной инициативы по минеральным ресурсам, которая будет осуществляться в течение трех лет. Программа направлена на создание большего количества рабочих мест на малых и средних предприятиях в горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве и туризме.

В связи с запуском программы, был создан совет по устойчивому развитию и партнерству во главе с заместителем губернатора аймака Хэнтий, Г.Хэрлэнчулууном, в который вошли 13 членов, и в течение двух дней в городе Чингис для членов совета был проведен тренинг по повышению потенциала.

В связи с реализацией программы в 10 аймаках, Центры бизнес-инноваций и роста были созданы в городе Улан-Батор и Даланзадгаде, центре аймака Өмнөговь, полностью финансируя 21 проект из Инновационного фонда. Также был реализован проект в аймаке Өмнөговь с финансированием в 2 миллиона долларов США.

По просьбе аймака Хэнтий разработать систему управления отходами, планируется организовать обучение по этому вопросу. В связи с планами по развитию аймака как туристического региона также планируется разработать туристическую программу.

Ожидается, что после создания заводов в соответствии с программой и планом владельцы МСП получат новые возможности для бизнеса и создадут больше возможностей для трудоустройства.

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