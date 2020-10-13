259 граждан Монголии прибыли домой из Японии, и 50 студентов отправились в Токио

CentralAsia (MNG) - 10 октября в 20:45 чартерный рейс из Токио в Улан-Батор с 259 пассажирами на борту приземлился в международном аэропорту Буянт-Ухаа.

Среди репатриантов было 53 семьи с маленькими детьми, 14 беременных женщин, 3 пожилых человека и лица, ухаживающие за ними, 9 человек с проблемами здоровья, 20 студентов, 51 дипломат и 108 человек с другими разумными оправданиями.

Пассажиры были помещены в 21-дневную принудительную изоляцию в Национальном центре инфекционных заболеваний, отелях World Mongolia, Corporate и Wenzhou, сообщает оперативный штаб Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Этот самолет доставил 50 монгольских студентов в Японию. При поддержке проекта «Высшее техническое образование» Министерства образования и науки 50 монгольских студентов отправились на учебу в Японию. Этим же рейсом на родину вернулись 259 граждан Монголии.

Учебный год в Японии начинается в апреле, но из-за глобальной пандемии коронавируса поездка студентов была отложена, и с апреля они обучались в формате онлайн.

Таким образом, в соответствии с решением Государственной чрезвычайной комиссии Монголии 10 октября монгольские студенты отправились на учебу в Японию.

С 2014 года в Монголии осуществляется учебная и исследовательская деятельность в рамках проекта «Высшее техническое образование» с целью подготовки высококвалифицированных инженер-технологов, повышения их конкурентоспособности, улучшения качества человеческих ресурсов и улучшения условий и качества обучения.

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