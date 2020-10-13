Почему Россия приближается к Монголии? – The Diplomat

CentralAsia (MNG) - Подход России к Монголии — это не просто противодействие влиянию Китая.

В 13 веке Киевская Русь, средневековое государство, охватившее большую часть современной России, Украины и Белоруссии, была захвачена монголами под командованием Зэв, одного из самых доверенных генералов Чингисхана. В то время как первоначальное монгольское нашествие в конце концов утихло, вторая волна захватчиков, на этот раз во главе с внуком Чингисхана, Зучи, разграбила территории России. Последовавший за этим период часто описывается как «монголо-татарское иго» — эпоха, когда Россия была порабощена и стала вассалом монголов, включая их могущественное государство-преемник, Золотую Орду.

К счастью для России, ее отношения с Монголией в 21 веке совсем не средневековые.

Россия пригласила военный контингент из Вооруженных сил Монголии для участия в ежегодном параде Победы, призванном ознаменовать победу Советского Союза во Второй мировой войне. Факт участия Монголии показателен по ряду причин. Во-первых, беглый взгляд на другие вовлеченные страны показывает, что почти все они имеют тесные связи с президентом России Владимиром Путиным и Кремлем, включая Армению, Беларусь, Сербию и Узбекистан. Участвуя в нем, Монголия также включена, по крайней мере, символически, в ряды самых стойких союзников России. Кроме того, место Монголии в параде также подчеркивает уважение и признательность России 21 века за вклад Монголии во время Второй мировой войны, который включал в себя снабжение Советского Союза деньгами, сырьем и военную поддержку.

Приглашение России не должно вызывать удивления. Буквально в прошлом году Путин посетил столицу Монголии Улан-Батор, где подписал «постоянный договор о дружбе» со своим коллегой, президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой. Во время подписания договора Путин подчеркнул важность «политических, экономических и культурных» отношений между двумя государствами.

Торговые отношения между Монголией и Россией продолжали укрепляться. За первые девять месяцев 2019 года товарооборот между Россией и Монголией составил около 1,7 миллиарда долларов, что на 13 процентов больше, чем в предыдущем году. Кроме того, российские компании также активно участвуют в крупных инфраструктурных проектах в Монголии, включая потенциальную модернизацию Улан-Баторской железной дороги.

Но почему Москва так стремится к развитию дружбы с Улан-Батором? Несмотря на впечатляющие улучшения в торговле, финансовая ценность торговли между двумя странами должна быть выше, особенно с учетом того, что у них общая граница протяженностью почти 3500 километров. Кроме того, Монголия, известная своими холмистыми холмами и травянистыми степями, малонаселенная, а ее население составляет чуть более 3 миллионов человек, а это означает, что она вряд ли станет крупным центром для российских товаров. По оценкам аналитиков, более 90 процентов энергопоставок Монголии поступает из России, и нельзя отрицать, что Монголия может служить важным транзитным маршрутом для российских энергоносителей в Китай, но одно это не может объяснить растущее значение Монголии для путинской России.

Многочисленные комментаторы, аналитики и писатели комментировали конкурирующее влияние России и Китая в Монголии, и, хотя это, безусловно, правда, нам нужно взглянуть на более широкую региональную политику Москвы, чтобы полностью понять отношения. Интерес России к Монголии является частью общей тенденции к более активному взаимодействию с регионом Центральной Азии. Несмотря на опасения по поводу COVID-19, лидеры четырех из пяти центральноазиатских государств будут присутствовать на Параде Победы (пятое, туркменский Гурбангулы Бердымухамедов, отказался от своих планов по участию). Это еще одна публичная демонстрация, призванная продемонстрировать продолжающееся участие России в Центральной Азии. Кроме того, помимо символических жестов и приглашений на важные памятные мероприятия, Россия также предпринимает конкретные действия, чтобы продемонстрировать свою сохраняющуюся власть в регионе. В прошлом году Узбекистан объявил о своем желании закупить у России современную военную технику, и буквально на этой неделе Россия и Таджикистан проводили совместные военные учения в горах недалеко от столицы Таджикистана Душанбе. Попытки Москвы добиться расположения Улан-Батора следует рассматривать в контексте более широкого контекста стремления России сохранить свое влияние в старой советской сфере.

Но все же возникает вопрос, являются ли попытки России укрепить свои отношения с регионом исключительно на противодействие китайскому влиянию? Этот аргумент слишком упрощен и игнорирует роль других держав. Стратегия Москвы в Центральной Азии и Монголии направлена не только против Китая, но и против других региональных соперников.

У Турции, например, исторические отношения с регионом. После того, как государства-преемники монголов были постепенно побеждены русским царем Иваном Грозным в 16 веке, турки-османы продолжали поддерживать своих собратьев «тюркских братьев-монголов» в их борьбе против России. В последнее время Турция ведет активную дипломатию «мягкой силы» в этом районе, включая работу с монгольскими компаниями по производству масок и другого медицинского оборудования и строительство склада вместимостью 250 тонн, чтобы помочь монгольским фермерам. У Турции и России сложные отношения, и тот факт, что они поддерживают разные стороны как в сирийском, так и в ливийском конфликтах, мало что сделал для преодоления разрыва между этими двумя региональными и историческими соперниками.

Кроме того, Путин будет хорошо осведомлен о попытках США добиться расположения Монголии. Вашингтон недавно подтвердил Монголию как «важный Индо-Тихоокеанский партнер», и оба подписали «общую приверженность свободе, демократии и правам человека». Таким образом, отношения России с Монголией — это больше, чем просто противодействие влиянию Китая в регионе. Это следует рассматривать на фоне более широкой региональной политики России и ее попыток удержать других соперников, включая Турцию и США, от закрепления в регионе.

Россия нуждается в позитивных отношениях со своим южным соседом сейчас больше, чем когда-либо, потому что, если Монголия обижается на Россию, другие ждут, чтобы занять ее место.

Автор: Шахид Хуссейн. Он скоро получит докторскую степень. исследования в Университетском колледже Лондона (UCL) по англо-русской дипломатии в 17 веке. Он получил степень бакалавра и магистра в Калифорнийском университете, специализируясь на отношениях России с исламским миром.

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