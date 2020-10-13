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  13 октября 2020
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Женщина Вернон отправилась на конную прогулку на 700 км ради монгольской благотворительности

CentralAsia (MNG) -  Джули Велоо проезжает 700 километров по Монголии в рамках ежегодного благотворительного мероприятия по сбору средств Gobi Gallop Ride Challenge для сбора средств для детей в Монголии.

«Gobi Gallop — это самая длинная ежегодная благотворительная конная прогулка на планете», - сказала вице-президент Veloo Foundation.


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Переехав в Монголию более 10 лет назад, проживая там время в долине Оканаган, Велоо посвятила себя изменению жизни перемещенных пастухов и их детей.


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Фонд Veloo Foundation руководит проектом «Дети пика» в Улан-Баторе, столице Монголии.


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«Сейчас у нас есть два детских сада, и у нас есть более 300 детей, которых кормят, заботятся и получают образование», - сказала Велоо. «У нас также есть летний лагерь на 300 детей и общественная библиотека».

В прошлые годы Gobi Gallop был грандиозным событием, привлекавшим гонщиков со всего мира и собирающим для фонда более 50 000 долларов в год. В этом году COVID-19 не собирался помешать Велоо продолжать мероприятие, в этом году она берет его на себя.

«Люди по очереди едут со мной», - сказала Велоо. «Несмотря на то, что это называется Solo Challenge, я не еду вдаль на своей лошади одна; Я беру людей с собой из соображений безопасности и для компании, и к настоящему времени мы преодолели за три дня 235 километров».


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На данный момент она собрала чуть более 8000 долларов, но, по ее словам, очень важно приблизиться к своей цели по сбору средств в размере 50 000 долларов.

«(Недостижение цели) повлечет за собой сокращения, а не увольнения, но мы не сможем взять столько детей, сколько в противном случае, вот в чем все дело, сколько детей мы можем взять и скольким можем помочь» - сказала Велоо.

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