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  13 октября 2020
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Открылась выставка редких книг и произведений, изданных на классическом монгольском письме. Фото

CentralAsia (MNG) -  В Центральной библиотеке Государственного университета Монголии (МГУ) с сегодняшнего дня проходит трехдневная выставка редких книг.


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На этой выставке:

399 редких книг в библиотечном фонде МГУ,

600 книг изданных на классическом монгольском письме.

Было представлено 95 работ, хранящихся в Зале монгольской лингвистики, Зале истории, на кафедрах философии и религиоведения МГУ.

И есть также книги, которые считаются очень редкими в Монголии, и неизвестно, когда они были опубликованы.

Д.Заяабаатар, директор Школы прикладных наук МГУ, сказал: «Самое удивительное в любой стране — это Дворец книги и культуры. Самыми важными ресурсами дворца являются живые ресурсы грамотности, языка и культуры нации».

Основные моменты из редких книг:

«Монгол Ганжуур» 83 тома издано на классическом монгольском письме.

168 томов изданных в Пекине «Хятад Ганжуур»

«Голубая сутра» 3 томов

"Сутра Алтангэрэл"

«Джадамба-сутра» на тибетском и монгольском языках.

«Банзрагч сутра» на тодо-бичиг.

Ганжуур — первая частьбуддийского канона — собрания буддийских текстов, переведенных с санскрита, пали, пракритов, китайского и других языков и восходящих к Будде Шакьямуни, его ученикам и комментаторской традиции (которой посвящена вторая часть канона — Данжуур).

Выставка открыта для публики и будет работать в течение трех дней с сегодняшнего дня.

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