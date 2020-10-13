Завершены первые 208 км железной дороги Тавантолгой — Гашуунсухайт в Монголии

CentralAsia (MNG) - Заместитель премьер-министра Монголии побывал на строительстве 240 км железной дороги Тавантолгой — Гашуунсухайт. 240 км железной дороги будет построена на территории в сомонах Цогтцэций, Баян-Овоо и Ханбогд аймака Өмнөговь.





Первоклассная железная дорога будет иметь 16 мостов, 126 трубопроводов и восемь животноводческих переходов. В настоящее время в проекте задействован 1801 инженер, техник и рабочий, а также задействовано более 770 единиц техники.





Завершены первые 208 км земляных работ, построено 98% дренажных труб, 97% переходов для скота, 46% инфраструктурных работ и 106 км главной дороги. В сентябре начались работы по отгрузке, ведутся земляные работы.

После ввода в эксплуатацию железной дороги можно будет транспортировать и вывозить 30 млн тонн коксующегося и энергетического угля в год и создать 2000 рабочих мест.





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