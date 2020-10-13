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  13 октября 2020
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В Узбекистане за сутки выявили 321 новый случай коронавируса

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане за сутки, 12 октября, выявили 321 новый случай коронавируса.

По данным Минздрава, на 12 октября на 23:30 число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 61 419.

За сутки скончались четыре больных коронавирусом, всего за время пандемии – 509.

В настоящее время из выявленных 61 419 пациентов выздоровели 58 427 человек, показатель выздоровления от коронавируса в стране составил 95 процентов.

Из 2483 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 318 находятся в тяжелом, а 107 – в критическом состоянии.

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