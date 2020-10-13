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  13 октября 2020
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В Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 10 260 человек

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане за минувшие сутки зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

За сутки 34 человека по подозрению находился под наблюдением врачей, 45 человек выписаны после выздоровления, случаи смерти не зафиксированы.

Общее количество зараженных в Таджикистане достигло 10 260 человек, из них выздоровели 9103 пациента, скончались 79 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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