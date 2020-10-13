В Туркменистане продолжаются преследования курильщиков, - СМИ

CentralAsia (TM) - В Туркменистане продолжается преследование курильщиков и табакозависимых людей. На фоне дефицита и роста цен на сигареты все больше людей употребляют насвай (нас), производство и использование которого в стране запрещено.

По данным корреспондентов Радио Азатлык, в настоящее время полиция преследует людей, употребляющих нас. При этом все больше сотрудников правоохранительных органов употребляют насвай.

Как сообщают корреспонденты Азатлыка, популярность насвая связана в первую очередь с ростом цен на сигареты. В настоящее время пачка самых дешевых сигарет, в частности в Марыйском велаяте стоит 230-240 манатов, а одна сигарета продается по 12 манатов. Курс ЦБ Туркменистана 3,5 маната - $1.

Производство и употребление этого традиционного в Центральной Азии табачного изделия запрещено. В Туркменистане с 2000 года запрет на курение в общественных местах.

Между тем, по данным источников Радио Азатлык, в условиях роста цен все больше курящих сотрудников правоохранительных органов, ранее предпочитавших дорогие сигареты, переходят на употребление насвая, при этом преследования простых граждан за употребление насвая не ослабевает.

Корреспондент Азатлыка рассказал об одном из случаев произошедших на рынке Лале Базар на улице С. Ниязова в Мары.

"Сегодня был задержан пожилой мужчина, которого пытались посадить в полицейский автобус, чтобы в отделении выписать ему штраф. Старик отказывался ехать. Тогда полицейские скрутили ему руки и в этот момент у одного из них в чине сержанта из кармана выпал пакетик с насваем», - сообщил 8 октября корреспондент Азатлыка, ставший свидетелем происшествия. По его словам, увидев это, задержанный пожилой мужчина стал просить, чтобы его отпустили, отметив, что сотрудники сами употребляют насвай. Полицейский не стал отрицать, что употребляет насвай, сказав, что он это делает в укромных местах, посоветовав старику поступать также.

В 2015 году Туркменистан объявил о стремлении стать первой страной в регионе, где распространенность курения среди взрослого населения составит менее 5%, также страна взяла на себя обязательства по достижению статуса страны свободной от табака к 2025 году.

По данным ВОЗ Туркменистан занимает самое последнее место в мире по числу курящих и только 8% населения употребляют табак. При этом Туркменистан не публикуют данных по количеству курящих в стране, а также статистики отражающей ситуацию с табакокурением в целом.