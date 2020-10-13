На утро 13 октября в Казахстане зафиксировано 70 новых случаев коронавируса. Всего — 108 901

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 70 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 13 октября сообщает оперативный штаб.



В разрезе регионов:

- Северо-Казахстанская область - 12;

- Восточно-Казахстанская область - 11;

- город Алматы - 9;

- Атырауская область - 8;

- Карагандинская область - 6;

- Акмолинская область - 5;

- Западно-Казахстанская область - 5;

- город Шымкент - 4;

- Костанайская область - 4;

- город Нур-Султан - 3;



- Жамбылская область - 2;



- Павлодарская область - 1.



Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлен 108 901 случай заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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