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  13 октября 2020
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На утро 13 октября в Казахстане зафиксировано 70 новых случаев коронавируса. Всего — 108 901

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 70 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 13 октября сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Северо-Казахстанская область - 12;

- Восточно-Казахстанская область - 11;

- город Алматы - 9;

- Атырауская область - 8;

- Карагандинская область - 6;

- Акмолинская область - 5;

- Западно-Казахстанская область - 5;

- город Шымкент - 4;

- Костанайская область - 4;

- город Нур-Султан - 3;

- Жамбылская область - 2;

- Павлодарская область - 1.

Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлен 108 901 случай заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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