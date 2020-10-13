Под Ташкентом за участие в петушиных боях задержаны более сотни человек

CentralAsia (UZ) - В Урта-Чирчикском районе Ташкентской области задержано 124 человека, участвовавших в петушиных боях. Об этом сообщает информационная служба ГУВД Ташкентской области.

Сообщается, что в ночь на 9 октября сотрудники правоохранительных органов посетили коневодческую ферму, расположенную на территории махали «Уртасарай» в Урта-Чирчикском районе, где были организованы нелегальные петушиные бои.

Как выяснилось, на территории фермы были организованы азартные состязания, где проводились бои петухов. В это время на ферме находилось свыше 100 человек, которые грубо нарушали правила карантина. Также здесь были незаконные торговые пункты, которые торговали продуктами питания, абсолютно не соответствовавшими санитарным нормам.

Были задержаны 124 человека, на которых были оформлены соответствующие документы. Петухи, привезенные для участия в боях, были изъяты в качестве вещественных доказательств.

Кроме того, по факту грубого нарушения указанными лицами статьи 54 Кодекса об административной ответственности за нарушение правил борьбы с эпидемиями составлены административные протоколы.

Сейчас по данному факту ведется дополнительное расследование, отметили в ГУВД.