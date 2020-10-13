Зафиксирована первая в мире смерть после повторного заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) - Первая в мире смерть после повторного заражения коронавирусом зарегистрирована в Нидерландах.



Как сообщает BNO News, скончалась 89-летняя пациентка. Женщина, страдавшая формой заболевания кровяных клеток и иммунодефицитом, второй раз заразилась коронавирусом примерно через два месяца после того, как перенесла его в первый раз. Через несколько дней после повторного заражения ее состояние сильно ухудшилось, а через две недели после госпитализации из-за COVID-19 пациентка скончалась.



Сообщается, что на сегодняшний день в мире зарегистрировано 23 случая повторного заражения коронавирусом.



BNO News отмечает, что этот случай стал первым в мире летальным исходом после повторного заражения.