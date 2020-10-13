Заседание глав СНГ в Ташкенте перенесено на неопределённое время

CentralAsia (UZ) - Намеченная на 16 октября видео-конференция заседания Совета глав государств СНГ не состоится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом 12 октября сообщили в Исполкоме Содружества.

«Сроки заседания перенесены», — сказал Песков.

Информация о новой дате проведения заседания пока не определена.

Как сообщили в Исполкоме СНГ, причиной переноса заседания стала сложная эпидемиологической обстановка в мире, а также недостаточная проработка запланированных для обсуждения вопросов.

Изначально саммит СНГ планировалось провести в Ташкенте, поскольку в этом году Узбекистан председательствует в СНГ.

Совет глав государств Содружества Независимых Государств является высшим органом Содружества. Он обсуждает и решает любые принципиальные вопросы Содружества, связанные с общими интересами государств-участников, а также рассматривает любые вопросы в рамках заинтересованных государств-участников без ущерба интересам других членов СНГ.