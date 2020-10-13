[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Заседание глав СНГ в Ташкенте перенесено на неопределённое время

CentralAsia (UZ) -  Намеченная на 16 октября видео-конференция заседания Совета глав государств СНГ не состоится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом 12 октября сообщили в Исполкоме Содружества.

«Сроки заседания перенесены», — сказал Песков.

Информация о новой дате проведения заседания пока не определена.

Как сообщили в Исполкоме СНГ, причиной переноса заседания стала сложная эпидемиологической обстановка в мире, а также недостаточная проработка запланированных для обсуждения вопросов.

Изначально саммит СНГ планировалось провести в Ташкенте, поскольку в этом году Узбекистан председательствует в СНГ.

Совет глав государств Содружества Независимых Государств является высшим органом Содружества. Он обсуждает и решает любые принципиальные вопросы Содружества, связанные с общими интересами государств-участников, а также рассматривает любые вопросы в рамках заинтересованных государств-участников без ущерба интересам других членов СНГ.

print
  • Ученые раскрыли, какие изменения происходят в организме зараженного коронавирусом человека
  • Функция донорства крови представлена на Facebook в Монголии
  • На фоне проблем родного языка этнические монголы КНР в Австралии проявляют осторожност


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com