За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 162 человека

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 162 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 104 203 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 137;

- Нур-Султан - 13 661;

- Атырауская область - 10 746;

- Карагандинская область - 9895;

- Восточно-Казахстанская область - 8385;

- Западно-Казахстанская область - 6765;

- Шымкент - 5129;

- Алматинская область - 4799;

- Жамбылская область - 4058;

- Северо-Казахстанская область - 3921;

- Павлодарская область - 3803;

- Туркестанская область - 3331;

- Акмолинская область - 3310;

- Актюбинская область - 3206;

- Кызылординская область - 3117;

- Мангистауская область - 3000;

- Костанайская область - 2940.

Коронавирус в Казахстане

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