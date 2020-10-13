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  13 октября 2020
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Власти Великобритании предупреждают о скором дефиците мест в больницах из-за коронавируса

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об очередном ужесточении мер борьбы с распространением коронавируса и введении трехступенчатой системы ограничений, которая будет использоваться на территории Англии. Об этом сообщает Euronews.

Вместе с тем власти Великобритании не намерены вводить общенациональный карантин. За последние три недели число ежедневно выявляемых в стране случаев заражения выросло в четыре раза — с 4 000 до 16 000.

«Сегодня в британских больницах больше пациентов с COVID-19 чем 23-го марта, когда по всей стране были введены жесткие ограничения. К сожалению, вновь растет и число смертельных исходов. Эти цифры служат сигналом тревоги и мы должны начать действовать уже сейчас», —- сказал Джонсон.

Со среды самые строгие меры вводятся в графстве Мерсисайд и его крупнейшем городе Ливерпуле, где будут закрыты пабы и бары, спортзалы и бассейны, казино и залы игровых автоматов. План ограничений будет пересматриваться каждые четыре недели. Джонсон сообщил, что еще на полгода продлевается программа финансовой помощи предприятиям, которые не смогут работать.

Между тем в местных благотворительных организациях говорят, что основной удар примут на себя самые бедные британцы и это приведет к дальнейшему усугублению ситуации.

Директор организации Joseph Rowntree Foundation Хэлен Барнард: «Всегда и везде из-за кризиса, включая и нынешнюю пандемию, страдают самые бедные. Сейчас самое главное — это решения правительства, которые определят — превратится ли волна безработицы в шквал нищеты, задолженности и лишений».

Власти наиболее сильно затронутых регионов предупреждают о том, что в больницах вскоре закончатся койки для больных COVID-19. Работу вновь должны начать полевые госпитали «Найтингейл», развернутые этой весной, но в основном оставшиеся невостребованными.

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