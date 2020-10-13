В Монголии снизилось использование наличных денег и даже банковских карт

CentralAsia (MNG) - В последние годы использование наличных денег монголами снизилось. Особенно, молодые люди больше не используют наличные деньги и даже банковские карты. Они предпочитают платить через QR-коды на своих мобильных телефонах, использовать монпэй (первая электронная валюта Монголии — MonPay), социальные сети, приложения.
Восемь из 10 покупателей продуктовых магазинов платят безналичными, а двое — наличными. Сервисные организации также внедряют новые платежные технологии, чтобы работать ближе к своим клиентам.
Уменьшается количество людей, которые платят наличными за новые книги, фильмы или еду.
Сотрудник одного столичного книжного магазина «Интер» говорит: «В нашем магазине более 50 процентов всех покупателей совершают безналичные покупки. Чтобы быть ближе к нашим клиентам, мы ввели новые платежные инструменты, такие как «Q» пропуск, монпэй, социальная оплата, суперприложение и монгольский чат. Мы принимаем и используем все новые платежные инструменты, чтобы нашим клиентам было проще. Самым популярным среди покупателей является монпэй. Наверное, потому, что он всем известен и прост в использовании. Супер-приложениями в основном пользуются молодые люди. Конечно, есть много людей, которые совершают покупки с помощью банковских карт».
Всемирная организация здравоохранения рекомендует максимально избегать наличных денежных выплат во время пандемии. Следуя этой рекомендации, некоторые люди не скрывают того факта, что они сократили использование наличных денег.