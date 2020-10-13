На юго-востоке Туркменистана водители автобусов устроили забастовку

CentralAsia (TM) - Водители автобусных маршрутов №1 и №11 в Мары устроили забастовку. Как сообщают источники turkmen.news, шофера не выходили на работу 7 и 8 октября всю первую половину дня. Они требовали отменить повышение плана выручки, потому что не могут выполнить даже действующий, что сказывается на их зарплате.

Житель Мары, знакомый с ситуацией, пояснил, что из-за эпидемии COVID-19 в автобусах запрещено занимать стоячие места. В таких условиях, по мнению водителей, повышенный план реализовать невозможно, на что и указали руководству автопарка.

«Все участники забастовки — старые сотрудники, то есть давно работают в автобусном парке, — рассказывает источник. — Видимо, поэтому никого в итоге не уволили. Руководство решило спорный вопрос в их пользу. Только после этого водители согласились возобновить работу».

Горожане, которые пользуются маршрутами №1 и №11, говорят, что испытывали неудобства в течение трех дней. 6 октября в Туркменистане отмечался День памяти жертв ашхабадского землетрясения 1948 года. В дни памяти, как и в праздничные дни, общественный транспорт в Мары практически не работает. Лишь изредка до 17 часов выпускают на рейс один-два автобуса. Но и утром 7 октября жители Мары обнаружили, что автобусов №1 и №11 невозможно дождаться.

«Я специально пошел на остановку к 7 часам, в это время обычно приходит большой автобус, — рассказывает житель Мары. — Но вместо него подошел маленький и переполненный. А потом я за день вообще не видел больше ни одного автобуса №1 или №11. На следующий день, 8 октября, я так и не дождался автобуса, мне пришлось тратить 5 манатов на такси. При моей зарплате это существенная сумма».

В последнее время в Туркменистане участились стихийные акции протеста, завершающиеся успехом. Так, 25 сентября около 300 жителей Балканабада пришли в прокуратуру и добились, чтобы в банке «Туркменистан» прервали обеденный перерыв длительностью 3,5 часа. А 4 октября, по информации радио «Азатлык», торговцы блошиного рынка в Туркменабаде оказали сопротивление полицейским, которые пытались их разогнать. В итоге рынок остался на месте.