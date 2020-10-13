В Узбекистане отсидевший 6 лет бывший политзаключенный отсудил у государства $5800

CentralAsia (UZ) - Cуд в Узбекистане обязал государство выплатить финансовую компенсацию правозащитнику Чуяну Маматкулову за незаконное содержание в тюрьме.

12 октября Маматкулов сообщил СМИ, что 9 октября суд в Кашкадарьинской области вынес решение, по которому правительство должно выплатить ему 60 миллионов сумов (5800 долларов).

Маматкулов, требовавший 500 миллионов сумов (48 300 долларов США) в качестве компенсации, говорит, что предложенная государством сумма недостаточна. Он намерен обжаловать решение.

50-летний Маматкулов — известный правозащитник, в 2005 году он подавал иск против тогдашнего президента Ислама Каримова, обвинив его в нарушении прав военнослужащих.

Его арестовали в 2012 году и через год приговорили к 10 годам тюремного заключения по обвинениям в мошенничестве, даче ложных показаний и похищении людей. Маматкулов и его сторонники отвергли обвинения как необоснованные, а правозащитники назвали их политически мотивированными.

Маматкулова освободили в марте 2018 года. В марте 2020 года он был оправдан по всем пунктам обвинения.

После смерти Каримова в 2016 году и прихода к власти Шавката Мирзиёева в Узбекистане освободили более 50 политических заключенных — активистов, журналистов и правозащитников, которые были заключены в тюрьму режимом Каримова.

Постановление, обязывающее государство выплатить компенсацию Маматкулову, — прецедент у Узбекистане, когда официально реабилитированному бывшему заключенному назначена финансовая компенсация за годы в тюрьме.