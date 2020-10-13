В Чехии обострилась ситуация с коронавирусом

- Азия и мир, общество
- 10:16, 13 октября 2020
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CentralAsia (CA) - Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш провел экстренное совещание с Советом национальной безопасности в связи с резким обострением эпидемиологической ситуации в стране, сообщает ВВС.
Среднее число больных на 100 тыс. человек за две недели в Чехии составило более 493 — это максимальный показатель с начала пандемии и в данный момент является самым высоким в Европе.
При этом о введении повторного общенационального карантина пока речь не идет. По мнению чешских властей, на данном этапе разумнее обеспечить выполнение уже существующих ограничительных мер. К примеру, торговым центрам предписано отключить услугу бесплатного беспроводного интернета, что, по мнению властей, заставит подростков отказаться от идеи собираться в этих местах.
Чешские пабы и рестораны уже более недели работают в ограниченном режиме — до 8 часов вечера. В понедельник Бабиш предложил временно запретить в этих заведениях продажу алкоголя, чтобы люди приходили туда исключительно поесть, а не поговорить с друзьями. Однако ассоциация рестораторов, скорее всего, будет возражать против введения этой меры.