В Чехии обострилась ситуация с коронавирусом

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш провел экстренное совещание с Советом национальной безопасности в связи с резким обострением эпидемиологической ситуации в стране, сообщает ВВС.

Среднее число больных на 100 тыс. человек за две недели в Чехии составило более 493 — это максимальный показатель с начала пандемии и в данный момент является самым высоким в Европе.

При этом о введении повторного общенационального карантина пока речь не идет. По мнению чешских властей, на данном этапе разумнее обеспечить выполнение уже существующих ограничительных мер. К примеру, торговым центрам предписано отключить услугу бесплатного беспроводного интернета, что, по мнению властей, заставит подростков отказаться от идеи собираться в этих местах.