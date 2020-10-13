Из-за угрозы увеличения больных в Самарканде подготовлен еще один COVID-центр

CentralAsia (UZ) - В Самарканде подготовлен еще один распределительный центр на 500 мест для лечения больных COVID-19, сообщило УзА.

По данным издания, в Самарканде и Каттакургане, Ургутском районе Самаркандской области уже действуют специальные распределительные центры по лечению больных коронавирусной инфекцией, рассчитанные на более 2 тысячи мест.

По данным информационной службы областного управления здравоохранения, из-за угрозы увеличения числа больных в Самарканде подготовлен еще один распределительный центр на 500 мест для лечения больных COVID-19. В центре, организованном в спортивном комплексе работают отделения реанимации, нефрологии, неврологии, эндокринологии, кардиологии и интенсивной терапии.

Хотя сейчас в центре пока не принимают больных, необходимые лекарственные препараты, средства гигиены подготовлены. "Доставлено 30 кардиомониторов, 30 кислородных концентратов, 17 сипапов, шесть ИВЛ, один дефибриллятор, портативный аппарат рентгена, аппараты УЗИ, ЭКГ, компьютеры и ноутбуки, в том числе создана единая система связи", - отмечается в сообщении.

В учреждении установлено 28 камер наблюдения. Кроме того, в наличии имеются 10 инвалидных колясок, 20 санитарных носилок, 20 процедурных колясок, 30 кулеров и другие необходимые средства.