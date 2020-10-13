Число заразившихся коронавирусом в Монголии достигло 320

CentralAsia (MNG) - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа (СOVID-19) в Монголии за сутки возросло на два случая и достигло 320.

Накануне в Монголии тест на коронавирус сдали 707 человек, один пациент был выписаны из НИЦИЗ после полного выздоровления, общее число излечившихся выросло до 311 человек.

В настоящее время всего 9 пациентов находится под наблюдением в НИЦИЗ.





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