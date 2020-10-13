Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 61 534

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 часов 13 октября количество граждан, инфицированных коронавирусом, в Узбекистане достигло 61 534 (+115), сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.

Из 115 новых случаев заражения коронавирусом выявлены:

55 - в Ташкенте;

14 - в Наманганской области;

13 - в Сырдарьинской области;

10 - в Джизакской области;

10 - в Кашкадарьинской области;

9 - в Республике Каракалпакстан;

4 - в Навоийской области.

Общее количество выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии составило 58 427 человек - 95%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 597 пациентов.