Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 61 534

- Узбекистан, общество
- 11:30, 13 октября 2020
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 часов 13 октября количество граждан, инфицированных коронавирусом, в Узбекистане достигло 61 534 (+115), сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.
Из 115 новых случаев заражения коронавирусом выявлены:
55 - в Ташкенте;
14 - в Наманганской области;
13 - в Сырдарьинской области;
10 - в Джизакской области;
10 - в Кашкадарьинской области;
9 - в Республике Каракалпакстан;
4 - в Навоийской области.
Общее количество выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии составило 58 427 человек - 95%.
В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 597 пациентов.