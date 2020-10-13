В Минске прошел марш пенсионеров «Бабушки с народом»

// Tut.by

CentralAsia (CA) - В Минске продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов. Протестующие в понедельник перекрыли дороги, соорудили баррикады и подожгли покрышки.

Днем в городе прошел марш пенсионеров под лозунгом «Бабушки с народом», к которым присоединились студенты. Их начала задерживать милиция - снова, как и накануне, жестко, с использованием слезоточивого газа и светошумовых гранат. Правозащитники сообщают, что к вечеру понедельника было задержано 67 человек, среди них есть сильно избитые, пишет портал Tut.by.

Заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич заявил, что силовики готовы стрелять по демонстрантам. «Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», - сказал он.