[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Минске прошел марш пенсионеров «Бабушки с народом»
// Tut.by

CentralAsia (CA) -  В Минске продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов. Протестующие в понедельник перекрыли дороги, соорудили баррикады и подожгли покрышки.

Днем в городе прошел марш пенсионеров под лозунгом «Бабушки с народом», к которым присоединились студенты. Их начала задерживать милиция - снова, как и накануне, жестко, с использованием слезоточивого газа и светошумовых гранат. Правозащитники сообщают, что к вечеру понедельника было задержано 67 человек, среди них есть сильно избитые, пишет портал Tut.by.

Заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич заявил, что силовики готовы стрелять по демонстрантам. «Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», - сказал он.

Министры иностранных дел стран ЕС заявили, что против Александра Лукашенко могут быть введены персональные санкции.

print
  • В Монголии снизилось использование наличных денег и даже банковских карт
  • Представители СМИ Монголии приняли участие в ежегодной Центральноазиатской конференции
  • В Минске прошел марш пенсионеров «Бабушки с народом»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com